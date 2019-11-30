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Kayseri'de 16 ekiple 250 işletmeye gıda denetimi Mustafa Şahin: "Halkımızın güvenilir gıdaya ...

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığının haftanın başında başlattığı denetim seferberliğinin 6. gününde, Kayseri'de 16 ekip 250 işletmeyi denetledi. Denetime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Kayseri'de 16 ekiple 250 işletmeye gıda denetimi Mustafa Şahin: "Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak istiyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığının haftanın başında başlattığı denetim seferberliğinin 6. gününde, Kayseri'de 16 ekip 250 işletmeyi denetledi. Denetime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak istiyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığının haftanın başında başlattığı denetim seferberliği kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı 16 ekip kent merkezinde bulunan 250 işletmeyi denetledi. Denetime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, satışa çıkarılan gıdaları tek tek inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Şahin, "Bakanlığımız geçtiğimiz 5 gün ve bugünle beraber 6. Gün itibariyle ülkemizde bir denetim seferberliğine başladı. Bu seferberliğin ilk gününde et ve et ürünlerini, ardından sür ve süt ürünlerini, okul kantinleri, şekerleme üreten işletmeler ve bugün itibariyle de lokanta, kafeterya ve fastfood gibi işletmelerin denetimleri yapılacak. Burada hedefimiz, denetimin görünürlüğünü bir kez daha ortaya çıkarmak, halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak ve her zaman tekrarladığımız gibi, alo 174 hattının 7 gün 24 saat açık olduğunu ve her türlü şikayet ve temennilerinin bu telefonlar üzerinden bize iletebilmelerini istiyoruz. Bugüne kadar 600 civarında denetim yapıldı ve bu denetimler 16 ilçemizin tamamında gerçekleşti. Şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yok Kayseri’de ama bu, bundan sonraki denetimlerimizin azalacağı ya da hafifleyeceği anlamına gelmeyecek. Biz aralıksız yine dün ve bugün olduğu gibi, yarın da halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişebilmesi adına her türlü denetimi yapacağız. Bugün Kocasinan ve Melikgazi ekiplerimiz, il müdürlüğümüz ve şube müdürlerimiz burada ve tüm ekiplerimizle beraber biraz sonra ilimizin tüm sahalarına yayılıp, denetimlerimizi gerçekleştireceğiz. Umarım herhangi bir sıkıntı olamayacaktır” dedi.
Amaçlarının vatandaşların güvenli gıdalara ulaşması olduğunu fakat denetçilerin şiddet görmesinden dolayı üzüldüklerini söyleyen Şahin, sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Bunları söylerken de malumunuz geçenlerde tüm basında yayınlandı, özellikle denetçilere karşı ara ara şiddetle karşılaşıyoruz. Bu hepimizi çok üzüyor çünkü oradaki arkadaşlarımızın asıl amacı dediğimiz gibi halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi. Bu anlamda da halkımızı bir hassasiyet göstermeye davet ediyoruz. Bizim tek hedefimiz var, doğru, düzgün ve vatandaşımızın lehine üretim yapan bütün arkadaşlarımızın yanındayız. Tersini yapanların da her zaman olduğu gibi devletimizle beraber karşılarında durmaya devam edeceğiz. Buradan 16 ekiple bugün dağılım yapılacak. İki ayrı merkez ilçemiz burada. Arkadaşlarımız bu saatlerde başlayacaklar ve restoran ve kafeterya olduğu için, akşam 910’a kadar denetleme faaliyetlerimiz devam edecek. Gün içerisinde de 200250 civarında denetimi gerçekleştirmiş olacağız.”

KAYSERİ

30 Kasım 2019 Cumartesi

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