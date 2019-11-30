Kayseri’de Festival Rüzgârı Esiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri’de Festival Rüzgârı Esiyor

İHA

Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 7.'si düzenlenen Kayseri Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden değerli filmlerin seyirciyle buluştuğu festivalde sinema dünyasından önemli isimlerin konuşmacı olduğu panellerin yanı sıra çeşitli sergiler ve söyleşiler de gerçekleştiriliyor.

Kayseri’de Festival Rüzgârı Esiyor

Talas Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 7.’si düzenlenen Kayseri Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden değerli filmlerin seyirciyle buluştuğu festivalde sinema dünyasından önemli isimlerin konuşmacı olduğu panellerin yanı sıra çeşitli sergiler ve söyleşiler de gerçekleştiriliyor.
Talas Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Anadolu Sinemacılar Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen 7. Kayseri Film Festivali sinemaseverleri birbirinden güzel eserlerle buluşturmaya devam ediyor.
Birçok değerli ismin katılımıyla görkemli bir açılışla startı verilen festival ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Festivalin ikinci gününde gerçekleşen “Kısa ve Uzun Metraj Film” gösterimleri Kayseri Park AVM ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda sinemaseverlere sunuldu.

22 FİLM GÖSTERİLDİ
Toplamda 22 filmin beyaz perdeye yansıtıldığı ikinci günde ilk olarak “Avarya” isimli film sinema dünyasından duayen isimlerin beğenisine sunuldu. Tüm gün devam eden gösterimlerde Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Değişen Bir Dünyaya Karşı”, “Finiş”, “Taş”, “G.K”, “Gümüş”, “Reddedilen”, “Mutavva”, “Yasemin Adında Bir Salon Bitkisi” ve “Servis” kısa filmleri yer aldı. Uzun metrajlı filmlerin beyaz perdeye yansıtıldığı Kayseri Park’ta ise ilk olarak “Kral Şakir” isimli animasyon filmi gösterildi. Daha sonra “Son Mektup”, “Bırakın Çocuk Oynasın”, “Kovan”, “Saf”, “7 Avlu”, Küçük Şeyler”, “Baba Nerdesin Kayboldum?”, “Kızım Gibi Kokuyorsun”, “Görülmüştür”, “Kolej Havası” ve “Güvercin Hırsızları” isimli filmler seyirciyle buluştu.

GENÇ SİNEMACILARLA SİNEMA KONUŞULDU
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gerçekleşen kısa film gösterimlerinin ardından fakülte konferans salonunda sinemaya dair paneller düzenlendi. İlki Belkıs Bayrak moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Faruk Güven ve Halil Kardaş sinema hakkında bilinmesi gerekenleri genç sinemacılarla paylaştı. Daha sonra düzenlenen “Anadolu Belge Ekolü” isimli panelde ise Burçak Evren moderatörlüğünde, Hasan Basri Özdemir, Musa Ak, Turgay Kural, Özcan Gürbüz ve Kerim Abanoz gençlerle bir araya geldi.

KÜLTÜR SANATIN YENİ MERKEZİ TOL KİLİSE
Talas Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen festivalin ikinci gününe Talas’ın tarihi mekanlarından olan “Tol Kilise” damgasını vurdu. Osmanlı Sokağı olarak da bilinen tarihi Ali Saip Paşa Sokağı’nda yer alan ve Talas Belediyesi tarafından restore edilerek sana galerisi haline getirilen tarihi mekan aynı gün iki ayrı etkinliğe sahne oldu. İlk olarak Yeşilçam Sergisi’nin düzenlendiği Tol Kilise’de daha sonra Aydın Orak’ın sinema ve oyunculuğa dair söyleşi etkinliği yer aldı.

KAYSERİ

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anda Psikolojik Danışma Merkezi, Kayseri’de hizmete açıldı
YEREL HABERLER Anda Psikolojik Danışma Merkezi, Kayseri’de hizmete ...
Kayseri Süper Amatör Küme 11.Hafta Kocasinan Ülküspor-Develispor: 2-0
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme 11.Hafta Kocasinan ...
Tüm-İş Konfederasyonu 2. Olağan Genel Kurulu Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin: "Hiçbir hesabın ve kitabın içerisinde olmadık, bundan sonrada olmayacağız"
YEREL HABERLER Tüm-İş Konfederasyonu 2. Olağan Genel Kurulu Tüm-İş ...
Çocuklar "Mucit Amca" ile bilimi keşfe çıktı
YEREL HABERLER Çocuklar "Mucit Amca" ile bilimi keşfe çıktı
Kayserispor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
YEREL HABERLER Kayserispor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
Oto sanayide ‘Kışlık lastik’ yoğunluğu
YEREL HABERLER Oto sanayide ‘Kışlık lastik’ yoğunluğu
Büyükşehir'den 'Türkü Gecesi'
YEREL HABERLER Büyükşehir'den 'Türkü Gecesi'
Kiralık araç ile uyuşturucu ticaretini polis engelledi Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Kiralık araç ile uyuşturucu ticaretini polis ...
Kayserispor’da genel kurul ertelendi Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Taşçı: “Takımı zor durumdan kurtaracak güçlü bir liste oluşmak üzere”
YEREL HABERLER Kayserispor’da genel kurul ertelendi Kayserispor ...
Kayseri'de 16 ekiple 250 işletmeye gıda denetimi Mustafa Şahin: "Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak istiyoruz"
YEREL HABERLER Kayseri'de 16 ekiple 250 işletmeye gıda ...
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci: “Sanayicimiz ve ticaret yaptığımız alanlar olmazsa Afrika’da geri kalmış, yıllık 300 dolarla geçinen insanlara döneriz” Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Kayseri’nin bütün sektörlerde gelişmesi için gücümüzün yettiği kadar katkı ve destek vermeye çalışıyoruz”
YEREL HABERLER KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci: “Sanayicimiz ve ...
ERÜ Spor Bilimlerinden “Otizmin farkındayız onların yanındayız” etkinliği
YEREL HABERLER ERÜ Spor Bilimlerinden “Otizmin farkındayız onların ...
Hırsızlık yapan kuzenler yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık yapan kuzenler yakalandı
Kayseri'de borç- alacak kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de borç- alacak kavgası: 1 yaralı
12 evden hırsızlık yapan kuzenler tutuklandı
YEREL HABERLER 12 evden hırsızlık yapan kuzenler tutuklandı
Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 ...
Başkan Büyükkılıç: “e38 ile Kayseri kazanacak”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “e38 ile Kayseri kazanacak”
Vali Günaydın: “ Daire müdürleri muhtarları mahallelerinde ziyaret etmeli”
YEREL HABERLER Vali Günaydın: “ Daire müdürleri muhtarları ...
Kayseri’de 2020 yılında suya yüzde 10+TEFE-TÜFE oranında zam 2020 yılında Büyükşehir'in bütçesi 1 milyar 350 milyon TL olarak belirlendi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Bir litre kolaya verilen paraya biz 1 ton su veriyoruz”
YEREL HABERLER Kayseri’de 2020 yılında suya yüzde 10+TEFE-TÜFE ...
Okul Sporları Takım Branşlarında Kuralar Çekildi
YEREL HABERLER Okul Sporları Takım Branşlarında Kuralar Çekildi
Avrupa İkincisi Taekwondocudan Eskici'ye Ziyaret
YEREL HABERLER Avrupa İkincisi Taekwondocudan Eskici'ye Ziyaret
Develi'de Kış Tedbirleri Alındı
YEREL HABERLER Develi'de Kış Tedbirleri Alındı
TOKİ Zeynep-Yahya Kılıçaslan Sosyal Tesisleri Hayırlı Olsun
YEREL HABERLER TOKİ Zeynep-Yahya Kılıçaslan Sosyal Tesisleri Hayırlı ...
TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu: "Yıpranmanın emekliliğe veya özlük hakkımızda en azından eczane kalfası kadar bir karşılığı olması gerektiğini düşünüyoruz"
YEREL HABERLER TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu: "Yıpranmanın ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X