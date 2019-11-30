Kayseri Süper Amatör Küme 11.Hafta Kocasinan Ülküspor-Develispor: 2-0

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 11.haftasında Kocasinan Ülküspor ile Develispor karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı’nda oynanan karşılaşmada Kocasinan Ülküspor, lider Develispor’u 20 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ramazan Haymana xx, Levent Yeşilyurt xx, Bekir Kahraman xx
Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız xxx, Çağlar Erdemci xxx, Talha Çoban xxx, Hasan Gögerçin xxx, Serhat Kahraman xxx, (Dk.90+1 Ahmet Polat x), Okan Çetiner zxx, Okan Özdemir xxx, Muaz Guzay xxx, Furkan Önal xxx, Turan Derecik xxx, (Dk.90+1 Alperen Kısır x), Seyit Nergiz xxx, (Dk.83 Harun Kahraman x)
Develispor:Abdulsamed Karakoyun x, Mehmet Kahveci x, Erkan Atçı xx, Halil Yozgat x, Emre Öztürk xx, Görkem Niğit x, Yunus Emre Özkara xx, Mehmet Furkan Ağca xx, Kerem Özdemir x, (Dk.66 Burak Arslan x), İsmail Aydoğdu x, Okan Uçar x
Goller: Talha Çoban Dk.63, Okan Çetiner Dk.65 (Kocasinan Ülküspor)
Kırmızı Kart: Okan Özdemir Dk.88 (Kocasinan Ülküspor)
KAYSERİ
30 Kasım 2019 Cumartesi
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