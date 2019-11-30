İlçe Sağlık Müdürü Anteplioğlu Başkan Cabbar'ı Makamında Ziyaret Etti

Develi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Anteplioğlu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Develi İlçe Sağlık Müdürü Dr Fatma Anteplioğlu, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer bey ile birlikTe Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'ı ziyaret ettik,ziyarette İlçemizin sosyal haritasını,riskli grupları, aile, çocuk, ergen gibi konular hakkında istişarelerde bulunduk,Mehmet Cabbar beye ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

KAYSERİ 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.