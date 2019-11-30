Develi Ülkü Ocakları 2 Yılda 125 Bin Fidan Dikti

Develi'de Ülkü Ocakları tarafından 2 yılda 125 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Develi Ülkü Ocakları 2 yılda Develi'nin belirli bölgelerine 125 bin fidan dikti. Konuyla ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Develi İlçe Başkanı Murat Doğu, "Develi Ülkü Ocakları olarak 2 yılda Develi'mizin belirli bölgelerine 125 bin adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Bugün itibariyle sonuncusunu gerçekleştirdik emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.
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30 Kasım 2019 Cumartesi
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