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Kayseri'de bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Olgunlar sokakta meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Hacı Ahmet Ç. pompalı tüfekle vuruldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ve polis ekipleri, Hacı Ahmet Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Hacı Ahbet Ç.'nin cesedi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis, olayla ilgili olarak işlem başlattı.

KAYSERİ 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:02

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