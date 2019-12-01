Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup Anadolu Yıldızları-Tarsus Gençlerbirliği: 5-0

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup'ta Yoluna yenilgisiz devam eden Kayseri ekibi Anadolu Yıldızları, 50. dakikada 50 öne geçtiği maçta Tarsus Gençlerbirliği sahada 7 kişinin altına düşünce üç puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Rıza Öztürk xx, Harun Soyeşik xx, Berkan Özkoçak xx

Anadolu Yıldızları: Yağmur Taş xxx, Melisa Gül Yılmazer xxx, Büşra Tetik xxx, Fatma Güler xxx, Damla Altuntaş xxx, Sıla Yerlikaya xxx, Seda Özdemir xxx ( Dk. 46 Edanur Barış x), Gizem Çetinkaya xxx, İlayda Mıhçı xxx, İkbal Bozdoğan xxx (Dk. 48 Nazire Özer x), Büşra Bozdemir xxx

Tarsus Gençlerbirliği: Vildan Kaya x, Şimal Yoksulabakan x (Dk. 32 Merve Tok x), Gamze Demiray x, Aynur Erbey x, Ayşe Beyza Yücel x, Kısmet Gevrik x, Aliye Tombul x, Havva Nur Duran x, Sedanur Topdanış x ( Dk. 46 Kader Genç x), İnci Mantaş x, Yaren İnçoğlu x ( Dk. 11 Nida Ekiz x)

Goller: Gizem Çetinkaya Dk. 1 , Büşra Bozdemir Dk. 11 ve 21 , Melisa Gül Yılmazer Dk. 43 , Büşra Tetik Dk. 56

KAYSERİ 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

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