Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup Kılıçaslan Yıldızspor-Mezitli Mercanlar: 4-1

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup'ta namağlup lider durumda bulunan KılıçaslanYıldızspor, evinde ağırladığı Mezitli Mercanlarspor'u 41 gibi farklı bir skor ile yenerek zirvedeki yerini korudu.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Fulya Fırat xx, Harun Soyeşik xx, Berkan Özkoçak xx

Kılıçaslan Yıldızspor: Cansu Ilık xxx, Yasemin Karakaya xxx, Dilan Özbey xxx, Aybüke Aykul xxx, Esra Koç xxx, Fatma Nur Şenses xxx, Beyza Kuşsan xxx, Şerife Nur Birol xxx, Kübra Kızılarslan xxx, Ayşegül Doğan xxx, Ceyda Kevser Demir xx

Mezitli Mercanlarspor: Eylem Özbütün x, Güldane Aydoğan x, Melisa Erol x ( Dk. 58 Ecem İrem Tilbe x), Kadriye Örel x, Derya Serin xx, Seher Çobanoğlu xx, Ayşenur Mercan xx, Fadime Özçelik x ( Dk. 44 Nisa Kerkez x), Zeliha Giden xx, Gamze Atamer x, Melike Aydemir xx

Goller: Beyza Kuşsan Dk. 20 , Ceyda Kevser Demir Dk. 50 ve 70 , Esra Koç Dk. 80 (K.Aslan Yıldızspor ) Nisa Kerkez Dk. 60 ( Mezitli Mercanlarspor )

KAYSERİ 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

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