Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu Demirspor-Argıncık Esnafspor: 2-1

Kayseri U15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Demirspor, güçlü rakibi Argıncıkspor'u 21 yenerek lige üç puan ile başladı.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Tolga Selvi xxx, Esra Yılmaz xxx, Mustafa Boylu xxx
Argıncık Esnafspor: Burak Mutlu xx, Efe Gül xx, Adem Yılmaz *x, Emirhan Tahta x ( Dk. 49 Sedat Solak x), Taner Tak xx, Ali Balkan xx, Mehmet Tanrıkulu xx, Semih Üzel x, Ahmet Gökmen x ( Dk. 25 Serhat Mert x), Mustafa Çakır x ( Dk. 20 Burak Akkoyun xx), Ramazan Ozon x ( Dk. 59 Burak Keleş x)
Demirspor: Recep Özmen xx, Semih Arslan xxx, Eray Kara xxx, Emre Arslan xx, Berkay Uzun xx, Eren Sağdıç xxx, Umut Duran xx, Mehmet Baran xxx, Melih Bağcı xxx, Ömer İlhan xxx, Mustafa Durmuş Çelebi xxx
Goller: Burak Akkoyun Dk. 50 ( Argıncık Esnafspor ) , Mustafa Durmuş Çelebi Dk. 28 ve 31 ( Demirspor )
KAYSERİ
01 Aralık 2019 Pazar
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