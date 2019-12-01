Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu Demirspor-Argıncık Esnafspor: 2-1

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Kayseri U15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Demirspor, güçlü rakibi Argıncıkspor'u 21 yenerek lige üç puan ile başladı.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Tolga Selvi xxx, Esra Yılmaz xxx, Mustafa Boylu xxx

Argıncık Esnafspor: Burak Mutlu xx, Efe Gül xx, Adem Yılmaz *x, Emirhan Tahta x ( Dk. 49 Sedat Solak x), Taner Tak xx, Ali Balkan xx, Mehmet Tanrıkulu xx, Semih Üzel x, Ahmet Gökmen x ( Dk. 25 Serhat Mert x), Mustafa Çakır x ( Dk. 20 Burak Akkoyun xx), Ramazan Ozon x ( Dk. 59 Burak Keleş x)

Demirspor: Recep Özmen xx, Semih Arslan xxx, Eray Kara xxx, Emre Arslan xx, Berkay Uzun xx, Eren Sağdıç xxx, Umut Duran xx, Mehmet Baran xxx, Melih Bağcı xxx, Ömer İlhan xxx, Mustafa Durmuş Çelebi xxx

Goller: Burak Akkoyun Dk. 50 ( Argıncık Esnafspor ) , Mustafa Durmuş Çelebi Dk. 28 ve 31 ( Demirspor )

KAYSERİ 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

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