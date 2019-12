Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Gençlerbirliği-E.M.Belsinspor: 1-0

Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi'nde oynanan 6. hafta maçında Esen Makine Belsinspor ile karşılaşan Gençlerbirliği, 70. dakikada attığı gol ile rakibini 10 mağlup etti.

Stat: Argıncık 1Nolu Saha

Hakemler: Volkan Oğuz xx,Bekir Kahraman xx, Onur Aydın xx

E.M. Belsinspor: Muhammed Yenidoğan xx, Yıldırım Bayazıt xx, Ahmet Temur xx, Tolga Altun x, Batuhan Arı xx, Görkem Çavdar xx, Ömer Söyler x( Dk. 85 Emre Alanlar x), Volkan Bedel x ( Dk. 74 Mikail Karaman x), Ömer Can xx, Enes Yıldırım xx, Mehmet Bozdoğan x( Dk. 61 Tarık Güneş x)

Gençlerbirliği: Eray Şahin xxx, Fatih Aktaş xxx, Serhat Pakır xxx, Bayram Albayrak xxx, Tahir Can Çeçen xxx, Burak Polat xx ( Dk. 85 Yunus Emre Şahin x), Yunus Emre Mert xxx, Hacı Mert Cingöz xxx, Eren Demir xxx, Batuhan Alenxx ( Dk. 61 Ahmet Topal x), Samed Aydın xxx

Gol: Tahir Can Çeçen Dk. 70 ( Gençlerbirliği )

Kırmızı Kart: Tolga Altun Dk. 88 ( E. M. Belsinspor )

