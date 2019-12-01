Kayseri Süper Amatör Küme 11. hafta Sağlıkspor-Demirspor: 8-2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri Süper Amatör Küme 11. hafta Sağlıkspor-Demirspor: 8-2

İHA

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 11. hafta maçında Sağlıkspor, ligin son sırasında yer alan rakibi Demirspor'u 82 mağlup etti.

Kayseri Süper Amatör Küme 11. hafta Sağlıkspor-Demirspor: 8-2

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 11. hafta maçında Sağlıkspor, ligin son sırasında yer alan rakibi Demirspor'u 82 mağlup etti.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Ali Etlikçi xx, Levent Yeşilyurt xxx, Mustafa Soner Yüce xxx
Sağlıkspor: Muhammed Fatih Karademir xxx, Adem Demiroğlu xxx, Ömer Gün xx ( Dk 58 Sait Bulut xx), Mustafa Yerli xxx, Abdullah Büyükelbaşı xxx, Batuhan Şimşek xxx, İzzet Karagül xxx, Eray Akyol xxx, Hasan Ünal xxx ( Dk. 75 Arif Toy x), Mevlüt Metin xxx, Mehmet Karer xxx
Demirspor: Şenol Burul x ( Dk. 63 Alper Turan Karabulut x), Muhammet Hökelekli x, Ferhat Uğur x, Yusuf Yiğit x (Dk. 65 Alican Koçer x), Musa Örüş x, Furkan Taha Kınacı x(Dk. 83 Behçet Ekinci x), Ebubekir Sain x, Batuhan Duran x, Sadık Arslan x, Alper Durdu x, Furkan Erdoğan x
Goller: İzzet Karagül Dk. 15 , Mevlüt Metin Dk. 20, 29, 85 ve 86 , Adem Demiroğlu Dk. 43 , Mehmet Karer Dk. 50 , Eray Akyol Dk. 73 ( Sağlıkspor ) , Ebubekir Sain Dk. 44 , Furkan Erdoğan Dk. 70 (Demirspor )

KAYSERİ

01 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta bulunan hasta bozkurt, ERÜ’de tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Sivas’ta bulunan hasta bozkurt, ERÜ’de tedavi altına ...
Özel çocukların ‘Gönüllü’ berberleri
YEREL HABERLER Özel çocukların ‘Gönüllü’ berberleri
Başkan Büyükkılıç, "Medeniyetlerin getirdiği zenginlikleri yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, "Medeniyetlerin getirdiği ...
Kayseri U19 Ligi 7.Hafta Kocasinan Şimşekspor 0-2 Talasgücü Belediyespor
YEREL HABERLER Kayseri U19 Ligi 7.Hafta Kocasinan Şimşekspor 0-2 ...
Kayseri Süper Amatör Küme 11.Hafta Trend Gayrimenkulspor 1-1 Özvatan Gençlikspor
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme 11.Hafta Trend ...
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Gençlerbirliği-E.M.Belsinspor: 1-0
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 ...
Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu Demirspor-Argıncık Esnafspor: 2-1
YEREL HABERLER Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu Demirspor-Argıncık ...
Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup Kılıçaslan Yıldızspor-Mezitli Mercanlar: 4-1
YEREL HABERLER Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup Kılıçaslan ...
Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup Anadolu Yıldızları-Tarsus Gençlerbirliği: 5-0
YEREL HABERLER Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup Anadolu ...
Kayseri'de bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Kayseri'de bir kişi pompalı tüfekle vurularak ...
Park halindeki araç cayır cayır yandı Araçta 4 defa meydana gelen patlama bina sakinlerini sokağa döktü
YEREL HABERLER Park halindeki araç cayır cayır yandı Araçta 4 defa ...
Kayseri 'de pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Kayseri 'de pompalı tüfekle sırtından vurularak ...
Baki Ersoy: “Kayseri’ye yatırım ofisi açılması için görüşmeler yapıyoruz” “Bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara verecek cevabımız var”
YEREL HABERLER Baki Ersoy: “Kayseri’ye yatırım ofisi açılması için ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Bu topraklarda ayakta kalmanın tek yolu güçlü kalmak"
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Bu ...
Develi Ülkü Ocakları 2 Yılda 125 Bin Fidan Dikti
YEREL HABERLER Develi Ülkü Ocakları 2 Yılda 125 Bin Fidan Dikti
İlçe Sağlık Müdürü Anteplioğlu Başkan Cabbar'ı Makamında Ziyaret Etti
YEREL HABERLER İlçe Sağlık Müdürü Anteplioğlu Başkan Cabbar'ı ...
Kayseri'de 'Muhteşem Cuma' izdihama sebep oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de 'Muhteşem Cuma' izdihama sebep oldu
Anda Psikolojik Danışma Merkezi, Kayseri’de hizmete açıldı
YEREL HABERLER Anda Psikolojik Danışma Merkezi, Kayseri’de hizmete ...
Kayseri Süper Amatör Küme 11.Hafta Kocasinan Ülküspor-Develispor: 2-0
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme 11.Hafta Kocasinan ...
Kayseri’de Festival Rüzgârı Esiyor
YEREL HABERLER Kayseri’de Festival Rüzgârı Esiyor
Tüm-İş Konfederasyonu 2. Olağan Genel Kurulu Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin: "Hiçbir hesabın ve kitabın içerisinde olmadık, bundan sonrada olmayacağız"
YEREL HABERLER Tüm-İş Konfederasyonu 2. Olağan Genel Kurulu Tüm-İş ...
Çocuklar "Mucit Amca" ile bilimi keşfe çıktı
YEREL HABERLER Çocuklar "Mucit Amca" ile bilimi keşfe çıktı
Kayserispor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
YEREL HABERLER Kayserispor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
Oto sanayide ‘Kışlık lastik’ yoğunluğu
YEREL HABERLER Oto sanayide ‘Kışlık lastik’ yoğunluğu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X