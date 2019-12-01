Kayseri Süper Amatör Küme 11. hafta Sağlıkspor-Demirspor: 8-2

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 11. hafta maçında Sağlıkspor, ligin son sırasında yer alan rakibi Demirspor'u 82 mağlup etti.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Ali Etlikçi xx, Levent Yeşilyurt xxx, Mustafa Soner Yüce xxx
Sağlıkspor: Muhammed Fatih Karademir xxx, Adem Demiroğlu xxx, Ömer Gün xx ( Dk 58 Sait Bulut xx), Mustafa Yerli xxx, Abdullah Büyükelbaşı xxx, Batuhan Şimşek xxx, İzzet Karagül xxx, Eray Akyol xxx, Hasan Ünal xxx ( Dk. 75 Arif Toy x), Mevlüt Metin xxx, Mehmet Karer xxx
Demirspor: Şenol Burul x ( Dk. 63 Alper Turan Karabulut x), Muhammet Hökelekli x, Ferhat Uğur x, Yusuf Yiğit x (Dk. 65 Alican Koçer x), Musa Örüş x, Furkan Taha Kınacı x(Dk. 83 Behçet Ekinci x), Ebubekir Sain x, Batuhan Duran x, Sadık Arslan x, Alper Durdu x, Furkan Erdoğan x
Goller: İzzet Karagül Dk. 15 , Mevlüt Metin Dk. 20, 29, 85 ve 86 , Adem Demiroğlu Dk. 43 , Mehmet Karer Dk. 50 , Eray Akyol Dk. 73 ( Sağlıkspor ) , Ebubekir Sain Dk. 44 , Furkan Erdoğan Dk. 70 (Demirspor )
KAYSERİ
01 Aralık 2019 Pazar
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