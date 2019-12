Kayseri U19 Ligi 7.Hafta Kocasinan Şimşekspor 0-2 Talasgücü Belediyespor

Kayseri U19 Ligi 7.haftasında oynanan zorlu karşılaşmada lider Talasgücü Belediyespor rakibi Kocasinan Şimşekspor’u Abdulsamet Demirel’in golleri ile 20 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. SarıLacivertliler yoluna namağlup devam ediyor.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler Murat Özçetin xx, Yunus Emre Gerez xx, Serkan Yıldırım xx

Kocasinan Şimşekspor U19: A.Arda Yücel x, Furkan İlhan x, F.Yiğit Yılmaz x, İsmail Can Erbaş x, (Dk.50 Furkan Aslan x), Abdulkadir Baykaldı x, Abdullah Enes Ozan x, Eren Topuz x, (Dk.68 Mustafa Bulut x), Yasin Eker x, Berkay Arı x, (Dk.85 Serhat Uğur x), Emircan Yıldırım x, Kadir Eren Üçel x

Talasgücü Belediyespor U19: Gürsel Can Koçer xxx, Uğur Taşpınar xxx, Ahmet Karahan xxx, Kaan Haydar Şahin xxx, Melih Faruk Demir xxx, Ali Avcı xxx, Dursun Erdem Yıldız xxx, Muhammet Aktan xxx, Abdulsamet Demirel xxx, Ahmet Said Durak xx, (Dk. 64 Hanifi Güray Kepenek xx), Emre Can Akkaya xx, (Dk.53 Muharrem Sahar xx)

Goller: Abdulsamet Demirel Dk. 27 ve 36 (Talasgücü Belediyespor)

