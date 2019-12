Başkan Büyükkılıç, "Medeniyetlerin getirdiği zenginlikleri yaşıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Odaları Platform Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada Kayseri’nin farklı medeniyetlerin getirdiği zenginlikleri yaşadığını belirtti ve zenginlikleri değerlendirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Anadolu Odaları Platform Toplantısı’na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, farklı illerden gelen oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihi boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Büyükkılıç, bu medeniyetlerin getirdiği zenginliklerin yaşandığını söyledi. Kayseri’nin planlı gelişen düzenli bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin şehrin her taşında emeği olduğunu dile getirerek teşekkür etti.

Kayseri’nin her yönüyle turizm şehri olması için gösterdikleri gayreti de dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Ticaret ve sanayi şehri olarak anılan şehrimizi turizmin farklı yönleriyle buluşturma adına gayret gösteriyoruz. İlçe belediyelerimiz de bu gayretimize destek veriyorlar ve bunun bereketini yaşıyoruz. 16 ilçemizin çok önemli değerleri var” dedi. Her şehrin ayrı güzelliği bulunduğunu; ama Kayseri’nin farklı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Ay Yıldızlı Türk Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkan bir anlayışa sahip olan Kayserili hemşehrilerimizle gurur duyuyorum. Birliğimizin beraberliğimizin bereketiyle bu güzel şehrimize hizmet etmeye ve hemşehrilerimize layık olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

