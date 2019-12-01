Uyuşturucu taciri gözaltına alındı

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Gaziantep ilinden uyuşturucu getiren bir kişi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda 150 gram metamfetamin maddesi ile birlikte gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.G. isimli şahsın Gaziantep'ten yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Pınarbaşı ilçesinden Kayseri'ye giriş yapan M.G.'nin kullandığı aracı takibe alan polis ekipleri, aracı uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, ön kaputa gizlenmiş vaziyette 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.G. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

KAYSERİ 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:02

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