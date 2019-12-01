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Kocasinan Belediyesi kışa hazır

İHA

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı. Bu doğrultuda bin 200 ton daha tuz aldıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sürücülere de araçlarında kış lastiği kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.

Kocasinan Belediyesi kışa hazır

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı. Bu doğrultuda bin 200 ton daha tuz aldıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sürücülere de araçlarında kış lastiği kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.
Vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirebilmeleri için tuz alımı yaptıklarını, belediye araçlarının da bakımının yapılarak kış için hazır hale getirildiğini belirten Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “Araçlar kış şartlarına uyum sağlayacak şekilde bakım ve onarımdan geçirildi. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında olası soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerini aldı. Bu önlemler içerisinde greyder, yol tuzlama araçları, kamyonlar, kaldırım temizleme araçları var. Ayrıca asfalt şantiyesinin deposunda mevcut buzlanmaya karşı kullanılacak olan 450 ton tuza ilave olarak bin 200 ton daha tuz alımı yapıldı. Yaşanabilecek olası buzlanma olaylarına karşı gereken tüm önlemler alındı. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın güvenliği ve memnuniyetidir. Hemşehrilerimin daha temiz ve daha sağlıklı bir kış geçirmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, ayrıca kış lastiği konusunda ve soğuk havaya karşı kış mevsiminde olası karbon monoksit zehirlenmeleri hususunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Havaların soğumasıyla birlikte, ısınma ihtiyacını karşılamak için soba ve doğalgaz kullanımı artmaktadır. Bu durum gerekli tedbirlerin alınmaması halinde karbon monoksit gazı zehirlenmesi tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Olası baca tıkanmalarına veya alçak basınçlı havalarda karbon monoksit gazı zehirlenme vakalarına karşı basit önlemlerle üzücü olayların önüne rahatlıkla geçilebilir. Ayrıca araç sürücüleri uyarıları dikkate alarak, araçlarına kışlık lastiklerini takmadan yola çıkmamalıdırlar. Bu konuda herkesin hassas davranması ve soğuk hava nedeniyle oluşan buzlu zeminlerde de daha dikkatli olması gerekiyor. Hemşehrilerimizin can güvenliği bizim için her şeyden önce gelir.”

KAYSERİ

01 Aralık 2019 Pazar

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