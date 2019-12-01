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Develi Belediyespor deplasmanda kazandı

İHA

Develi Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta Konya Gezlevispor'u set vermeden 30 mağlup etti.

Develi Belediyespor deplasmanda kazandı

Develi Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta Konya Gezlevispor'u set vermeden 30 mağlup etti.
Türkiye Voleybol 2.Lig Erkekler 3.Grupta mücadele eden Develi Belediyespor ligin 7.haftasında oynadığı maçta Konya ekibi Gezlevispor'u yenerek deplasmandan galibiyetle döndü.
Konya Bozkır Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibini ilk sette 2521, ikinci sette 2515 ve üçüncü sette 2514 sonuçla mağlup eden Develi Belediyespor üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Konya'dan galibiyetle dönen Develi Belediyespor, ligin 8.haftasında sahasında oynayacağı Pema Koleji maçı hazırlıklarına yarından itibaren başlayacak.

KAYSERİ

01 Aralık 2019 Pazar

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