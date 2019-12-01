Kayserispor kafilesinde 21 futbolcu yeraldı

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İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti.

Süper Lig'in 13.haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, İstanbul'a hareket etti. Bugün Kadir Has Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştiren sarı kırmızılı takım 21 kişilik futbolcu kadrosu ile deplasmana gitti.

İstikbal Mobilya Kayserispor kafilesinde Silviu Lung, İsmail Çipe, Miguel Lopes, Ramazan Emirhan Civelek, Benoit Poulain, Aymen Abdennour, Mert Kula, Atila Turan, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Şamil Çinaz, Bernard Mensah, Dja Djedje, Emre Demir, Aksel Aktaş, Nurettin Korkmaz, Ben Rienstra, Ziya Alkurt, Umut Bulut, Artem Kravets ve Emmanuel Adebayor yeraldı.

Kaleci Hakan Arıkan, Ömer Uzun, sakatlığı bulunan Alpay Çelebi, sarı kart cezalısı Pedro Henrique, kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, Adryan Tavares, Paul Georges Ntep, Beşiktaş maçı kafilesine dahil edilmedi.

KAYSERİ 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:02

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