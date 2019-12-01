Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda ilk yarı sona erdi

Bu sezon 11 takımın Süper Amatör Küme’ye yükselmek için ter döktüğü Birinci Amatörküme B Grubu’nda ilk yarı tamamlandı.

Hafta sonu oynanan 5 maç ile ilk yarının sona erdiği B Grubu’ndaki zirve heyecanı adeta nefes kesti. Ligin ilk yarısını 22 puan ile tamamlayan 3 takım averaj ile zirveyi paylaştı. Kayserigücü’nün lider olduğu grupta bu takımı averaj ile Gültepespor ile Sanayi Esnafspor takip etti. Yine şampiyonluk adaylarından Tomarza Belediyespor ise ilkyarıya 18 pan ile nokta koydu. Bu takımları 16 puan ile OSB Atletikspor ile Akkışla Gençlikspor takip ederken 13 puanı bulunan Makfitspor ile Palasspor ise zirve iddialarını sürdürdü. Ligin son üç basamağında ise 7 puanla Kafkasspor, 6 puanla Argıncık Esnafspor ve 3 puan ile Yeşilhisar Belediyespor yer aldı.

İlk iki takımın Süper Amatör Küme'ye yükseleceği grupta son üç takım ise küme düşecek. Grupta ikinci yarı maçları ara vermeden başlayacak.

KAYSERİ 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.