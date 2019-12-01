Birinci Küme B Grubu lideri Başakpınar Belediyespor deplasmandan 3 puan ile döndü Büyüleyenspor-Başakpınar Belediyespor: 2-6

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda oynanan ikinci yarının ilk maçında lider Başakpınar Belediyespor, Develi deplasmanında karşılaştığı Büyüleyenspor’u 62 mağlup etti.

Bir hafta ara verilen Birinci Amatör Küme A Grubu maçları yeniden başladı. Grup lideri Başakpınar Beledipespor, ikinci yarının ilk hafta maçında Develi Stadı’nda Büyüleyenspor’a konuk oldu. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan MaviBeyazlı takım sahadan 62 gibi farklı bir skor ile galip ayrıldı. Başakpınar Belediyespor’un golleri Harun Arslan (2), Umut Akyol, Resul Yıldırım, Engin Can Özcan ve Ahmet Karabacak’tan geldi. Bu sonucun ardından MaviBeyazlı takım liderliğini korurken puanını 23’e çıkardı.

KAYSERİ 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:02

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