Süper Amatör Küme’de 11. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları tamamlandı. Develispor’un liderlik koltuğunu koruduğu haftada en farklı galibiyeti Demirspor’u 82 mağlup eden Sağlıkspor elde etti.

Bu sezon 14 takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan Kayseri Süper Amatör Küme’de 11. hafta maçları tamamlandı. İlk yarıda son haftalara girilirken bu hafta Kocasinan Ülküspor’a 20 yenilen Develispor liderliğini korudu. Haftanın en kârlı takımı Buğdaylıspor’u 30 yenerek lider ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Gençlerbirliği oldu. Bu sezon şampiyon olan takımın BAL için baraj maçı oynayacağı ligde son 4 sırayı alan takımlar ise küme düşecek. Süper AmatörKüme'de 11. haftada alınan sonuçlar ise şöyle:

T.GayrimenkulÖzvatan Gençlik: 11

Kocasinan ÜlküsporDevelispor: 20

SağlıksporDemirspor: 8 2

Kocasinan inan ŞimşekTalas Anayurt: 21

GençlerbirliğiBuğdaylıspor: 30

YolsporHacılar Erciyesspor: 02

Esen Makine BelsinKayseri Şekerspor: 4 1

KAYSERİ 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

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