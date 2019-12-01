Bellona Kayseri Basketbol - BOTAŞ: 61-58

SALON: Kadir Has
HAKEMLER : Tekin Özübir (xx), Ozan Gönen (xx), Yiğit Gönültaş (xx)
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (xx), Beril (xx), Ayşegül (xxx) 10, Gülse (xx), Ann Wauters (xx) 6, Ivankovic (xxx) 12, Shacobia Barbee (xxx) 15, Burke (xxx) 18
BOTAŞ: Senay (x), Melis (xx) 5, Büşra (xxx) 14, Cansu (xxx) 14, Hatice Pelin (xx) 11, Holingsvorth (xx) 8, Marina (xx) 6.
1'İNCİ PERİYOT: 16 18
DEVRE: 27 34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50 47
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7'nci hafta müsabakasında BOTAŞ sahasında konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u 61-58 mağlup etti.
Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayı kaydeden Bellona Kayseri Basketbol'un ABD'li oyuncusu Kennedy V. Burke oldu. Konuk takım BOTAŞ'ta ise 14'er sayı bulan Büşra Akbaş ve Cansu Köksal takımlarının en skorer isimleri oldular.
KAYSERİ
01 Aralık 2019 Pazar
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