Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk: “Çok büyük hayallerim var”

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Şekerspor, dün oynadığı maçta Esen Makina Belsinspor’a 41 kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk, maç sonrası yaptığı açıklamada, “ Müsabakayı kaybetsek de vefalı, cefakâr sporcularımı güç olarak görüyorum. Duygularımızı aktarmaktan onur duyuyorum. Beni bilen bilir. Çok büyük hayallerim var. Asla hayallerimden vazgeçmeyeceğim. Sevginin rengi zor günlerde zor şartlarda belli olur. İşte bugünde bunun kanıtıydı. Zor hava şartlarında titreyen, ayaklar üşüyen vücut zorunlu yapılan oyuncu değişikliği. Ben gençleri sadece beklentileri karşıladıklarında sevmem. Onların düştüklerinde uzanacak el, güçleri kalmadığında yaslanacak omuz, her şey siyah beyaza dönerken ben tek renk olurum. İşte geçici olanlar, kalıcı olanlar arasındaki farkı oluşturan da budur. Gençlerle kurulan gönül bağlılığım asla bitmeyecek. Taşıma suyuyla inşa edilen hiçbir şeyin var oluşunu sürdürülemeyeceğini bildiğim için özümüze, gençlere değer vermeye devam edeceğim. İyi gün dostundan daha çok genç yürek dostuyum. Nice anıyı, başarıyı paylaşacak günlerimiz olsun” diye konuştu.

KAYSERİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.