Lider Develispor ikinci mağlubiyetini aldı

Kayseri Süper Amatör Küme lider Develispor, bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Develispor, ligin 11.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Kocasinan Ülküspor’a 20 mağlup olmasına rağmen zirvedeki yerini korudu. Bu sezon ligde geride kalan 11.hafta sonunda 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Develispor haftayı mağlubiyetle kapatmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Ligin ilk iki haftasında Kayseri Yolspor ve Kocasinan Şimşekspor’u yenerek sezona başlayan Develispor, ligin üçüncü haftasında sahasında rakiplerinden Trend Gayrimenkulspor’a 10 mağlup olarak ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Ligin 4.haftasından sonra çıkışa geçen Develispor sırasıyla Kayseri Demirspor’u 51, Özvatan Gençlikspor’u 61, Talas Anayurtspor’u 51, Hacılar Erciyesspor’u 20, Kayseri Şekerspor’u 20, Buğdaylıspor’u 30 ve Kayseri Sağlıkspor’u 40 mağlup ederek 7 maç üst üste kazandı. Ligin 3.haftasından sonra 11.haftasında da mağlubiyetle tanışan Develispor ligin 12.haftasında kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor.

KAYSERİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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