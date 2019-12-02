Kayseri Süper Amatör Küme 11.Hafta Kayseri Şekerspor 1-4 Esen Makina Belsinspor

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Kayseri Süper Amatör Küme’nin 11.haftasında oynanan zorlu mücadelede Esen Makina Belsinspor, 10 geriye düştüğü karşılaşmada Kayseri Şekerspor’u ikinci yarıda bulduğu goller ile 41 mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Mehmet Koç xx, Deniz Apaçık xx

Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir x, Mehmet Doğru x, Hasan Emre Göltaş x, (Dk.46 Ömer Faruk Karadoğan x), Yaşar Çam x, Muhammed Yeter x, Mesut Can Türkaslan x, Sefa Şahin x, Ziyahan Erbaşı x, (Dk. 75 Mustafa Temmuz Ertaş x), Ramazan Aksoy x, Batuhan Kaya x, Barış Mert Düğenci x (Dk.46 Ahmet Can Topaloğlu x),

Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan xx, Mehmet Ali İmren xx, Tarık Türker Mutlu xxx, Tolga Cansu xxx, Vedat Daşçı xxx, (Dk.75 Gökhan Boyraz x), Harun Çetin xx, Mücahit Baykaldı xxx, Turgut Yetük xx, Mehmet Yaman xxx, Mehmet Akpınar xx, (Dk.66 Furkan Hançer x), Hasan Yazgan xxx, (Dk.85 Emre Yenidoğan x)

Goller: Batuhan Kaya Dk.33 (penaltı) (Kayseri Şekerspor), Mücahit Baykaldı Dk.5260, Mehmet Yaman Dk. 84 (penaltı), Harun Çetin Dk.90 (Esen Makine Belsinspor)

Kırmızı Kartlar: Mehmet Ali İmren Dk.65 (Esen Makine Belsinspor), Muhammed Yeter Dk.82 (Kayseri Şekerspor)

KAYSERİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

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