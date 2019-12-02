1.Amatör Küme A Grubunda büyük heyecan Başakpınar Belediyespor ve Yavuzspor farkı açıyor

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda ligin 10.haftasında oynanan 5 karşılaşma tamamlandı. Aynı puana sahip olan Başakpınar Belediyespor deplasmanda Büyüleyenspor’u farklı yenerek liderliğini sürdürürken, Kayseri Yavuzspor ise rakibi Amarat Gençlikspor’u 10 mağlup etti. Rakipleri ile aralarındaki puan farkını açan Başakpınar Belediyespor ile Kayseri Yavuzspor adım adım hedeflerine ilerliyorlar.
A Grubu 10.Hafta Sonuçları;
Büyüleyenspor 26 Başakpınar Belediyespor
Amarat Gençlikspor 01 Kayseri Yavuzspor
Argıncıkspor 42 Esentepespor
Güneşspor 32 Yeni Esenspor
Yerköyspor 13 Erciyes Reşadiye Gençlikspor
KAYSERİ
02 Aralık 2019 Pazartesi
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