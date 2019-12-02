1.Amatör Küme A Grubunda büyük heyecan Başakpınar Belediyespor ve Yavuzspor farkı açıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda ligin 10.haftasında oynanan 5 karşılaşma tamamlandı. Aynı puana sahip olan Başakpınar Belediyespor deplasmanda Büyüleyenspor’u farklı yenerek liderliğini sürdürürken, Kayseri Yavuzspor ise rakibi Amarat Gençlikspor’u 10 mağlup etti. Rakipleri ile aralarındaki puan farkını açan Başakpınar Belediyespor ile Kayseri Yavuzspor adım adım hedeflerine ilerliyorlar.

A Grubu 10.Hafta Sonuçları;

Büyüleyenspor 26 Başakpınar Belediyespor

Amarat Gençlikspor 01 Kayseri Yavuzspor

Argıncıkspor 42 Esentepespor

Güneşspor 32 Yeni Esenspor

Yerköyspor 13 Erciyes Reşadiye Gençlikspor

KAYSERİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.