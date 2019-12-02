Yahyalıspor, Mersin’den puansız döndü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yahyalıspor, ligin 11.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor’a 21 mağlup oldu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligin 11.haftasını mağlubiyet kapattı. Mersin Toroslar Sentetik Suni Çim Sahada oynanan zorlu doksan dakikada rakibi karşısında iyi mücadele etmesine rağmen eli boş dönen Yahyalıspor haftalar sonrası mağlubiyetle tanıştı. Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor karşısında Yahyalıspor’un tek golünü Süleyman Öztürk kaydetti. Son haftaların formdaki takımı Yahyalıspor aldığı bu mağlubiyetle 11.haftayı 12 puanda 9.sırada tamamladı. YeşilBeyazlılar ligin 12.haftasında sahasında Tüysüzspor’u konuk edecek.

KAYSERİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.