Develi'ye Mevsimin İlk Karı Yağdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Develi ilçesinde yağan mevsimin ilk kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Kayseri'nin Develi ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Mevsimin ilk kar yağışı sonrasında sürücüler zorluk yaşarken, bir çok vatandaş kar yağışını cep telefonları ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Pazartesi ve Salı günü havanın parçalı bulutlu, Çarşamba günü ise kar yağışının beklendiğinin tahmin edildiği öğrenildi. Hava sıcaklıklarının ise sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.

KAYSERİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.