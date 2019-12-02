Omuriliğinde saçma taneleri bulunan vaşak hayata tutunamadı ERÜ Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hanifi Erol: ”Hayvanın ölümünde vurulduktan sonra korkudan saklandığı için aç kalmasının büyük etkisi var”

Sivas’ta ormanlık alanda yaralı halde bulunan vaşak, getirildiği Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geçtiğimiz Cuma günü Sivas’ta orman ve su işleri yetkileri tarafından, ormanlık alanda bulunan ve yürüyemediği şikayeti ile Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne nesli tükenmekte olan vaşak getirildi. Hayvanın ilk tetkiklerinde felç geçirdiği şüphesiyle çekilen röntgen filminde vurulduğu ve omuriliğinde saçma tanelerinin olduğu belirlendi. Genel durumunda bozukluk olduğu görülen hayvanın vurulduktan sonra korkudan saklanarak aç kaldığı ve hayatını kaybetmesinde bunun büyük etkisi olduğunu belirten Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hanifi Erol, vaşağın nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğunu ve doğada hayvanların yaşatılması gerektiğini söyledi

Felç şüphesiyle gelen hayvanın daha sonra yapılan tetkiklerde vücudunun birçok yerinde saçma parçaları olduğunu gördüklerini söyleyen Hanifi Erol, “Bugün öğleden sonra Sivas bölgesinden orman ve su işleri görevlileri tarafından bir vaşak yürüyemediği şikayeti ile bize getirildi. Yaptığımız ön incelemeler neticesinde hayvanın paraplejik bir tablo seyrettiğini ve genel durumunun bozuk olduğunu gözlemledik. Yaptığımız tetkikler ve ön muayene sonucunda aldığımız görüntüde hayvanın ateşli silahla yaralandığını ve hayvanın genel olarak durumunun bozukluğunun da bu yaralanmaya bağlı olarak, hayvanın beslenmesini sağlayamadığı ve korkar bir vaziyette bir köşeye sinerek aç kaldığı için olduğunu tahmin ediyoruz. Yetkililerin duyarlılığı sayesinde hayvanımızın ön muayenede parapleji tablosunu gördük ve bunun da ateşli silahla yaralanma sonucuna bağlı olarak omurilikte birkaç noktaya saçma tanesi girdiğini tespit ettik. Maalesef genel durum bozukluğu ile beraber, ön muayenemizde de yaptığımız tetkikler sonucunda hayvanı kurtaramadık. Buradan tüm insanlara seslenmek istiyorum, bu hayvanlar ekolojik dengenin paydaşları ve yaşama hakları, doğada kalma, hayatlarını sürdürme ve çoğalma hakları var. Vaşak bildiğiniz gibi nesli tükenen ve kedigiller familyasına ait bir hayvan. Bizler de hayvanları yaralamayalım, öldürmeyelim ve elimizden geldiğince yaşatmaya çalışalım” dedi.

KAYSERİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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