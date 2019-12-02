Masa Tenisi Kayseri Ligi 2. Etap Müsabakaları Tamamlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kayseri Ligi 2. Etap Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı.

30 Kasım 01 Aralık 2019 tarihleri arasında Kadir Has Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.

Müsabakalar sonucunda Gençlerde; 1. Utku Koca, 2. Mehmet Ali Karaboğa, 3.Altınay Hatun Bulut ve 4. Yunus Gaygisiz Olurken Yıldızlarda; 1.Berat Can Bölük, 2.Emine Çetin, 3.Ecrin Çetin ve 4. Yasin Akdağ Oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlen tören ile verildi.

KAYSERİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.