Genel Başkanlar Büyükşehir’de

HAKİŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile HAKİŞ’e bağlı sendikaların genel başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ettiler. Başkan Memduh Büyükkılıç, çalışanları bir emanet olarak gördüklerini ve onların hakkını korumayı çok önemsediklerini belirtti.

HAK İŞ heyetinin Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a ziyaretine Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra Öz Çelik İş sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, Enerji İş Genel Başkanı Mahmud Altunsoy ve bu sendikaların yöneticileri ile şube başkanları katıldı.

Sendikaların genel başkanları ile birlikte Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir’deki görevi için hayırlı olsun dileklerinde bulunmak üzere geldiklerini ifade eden HAK İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Başkan Büyükkılıç ile hiçbir dönemde uyuşmazlık yaşamadıklarını söyledi. Başkan Memduh Büyükkılıç’ın sorunları çözen bir anlayışa sahip olduğunu dile getiren Arslan, “Sizinle uzun bir dönem çalışma gerçekleştirdik. Hiçbir dönemde uyuşmazlık yaşamadık. Sorunlarımızın çözümüne önce sizinle Melikgazi Belediyesi’nde başladık. Bizim için orası önemli bir güvenceydi. Büyükşehir Belediye Başkanı olunca daha da rahat çalışacağız” dedi.

‘Çalışanlarımızın hakkı önceliğimiz’

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, uyum içinde çalışmayı prensip edindiklerini dile getirerek, “Sizlerin üyelerinizi bir emanet olarak görüyoruz. Onların hakkını korumayı çok önemsiyoruz” diye konuştu. Yeni dönemde Kayseri’nin her alanda gelişmeye devam edeceğini de belirten Başkan Büyükkılıç, “Kayseri gerek ticari, gerek sanayi, gerek yatırımlar ve gerekse son süreçte turizm açısından en iyi yerlerde olmaya devam edecek. Bu şehri ilgilendiren her işi görev biliyoruz ve elimizi, başımızı taşın altına koyarak çalışıyoruz” dedi.

KAYSERİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.