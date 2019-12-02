Ziraat Türkiye Kupası hakemleri açıkladı Kayserispor-Manisa FK maçını Kutluhan Bilgiç yönetecek

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Kayseri'de oynayacağı Manisa Futbol Kulübü maçını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya KayserisporManisa Futbol Kulübü Kutluhan Bilgiç görev yapacak. 05 Aralık 2019 Perşembe günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Manisa Futbol Kulübü karşılaması saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı İzmir Bölgesinden Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Bilgiç'in yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Sezgin Çınar yapacak. Maçın 4.Hakemi Selim Özen yapacak.

KAYSERİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

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