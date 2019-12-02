Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak“Mesleki ve Teknik Eğitim Önceliğimizdir"

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Muammer Kocatürk M.T.A.L'ni ziyaret etti.

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Muammer Kocatürk M.T.A.L'ni ziyaretinde öğrencilerle buluştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Toprak koordinatör öğretmenlerle ve yöneticilerle birlikte staj yapılan iş yerlerini ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak “Mesleki ve Teknik eğitim önceliğimizdir. Muammer Kocatürk M.T.A.L.sabah töreninde öğrencilerimizle buluşup, koordinatör öğretmen ve yöneticilerimiz ile staj yapılan işyerlerimizi ziyaret ettik. Bizlere kapılarını açan esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

KAYSERİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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