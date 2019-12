Başkan Büyükkılıç, "Gönüllerde engel olmasın"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, fiziki her engelin aşılabileceğini belirtti ve “Önemli olan gönüllerde engel olmasın” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül kapılarını alabildiğince açan bir belediye anlayışına sahip olduklarını dile getirdi. Gönül belediyeciliğini en iyi şekilde yerine getirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Her gönlü kazanmaya ve hiçbir bireyi kırmamaya özen gösteriyoruz. Gönül kapılarımızı sonuna kadar açarak, ötekileştirmeden ve ayrıştırmadan herkese hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda doğuştan ya da sonradan meydana gelen kaza ya da hastalıklarla farklı engellerle yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızı çok daha fazla önemsiyoruz. Onların mümkün olduğunca engelsiz bir hayat sürmesi her zaman önceliğimiz olmuştur” dedi.

Bugüne kadar tüm engel gruplarının üye oldukları derneklerle işbirliği ve uyum içinde çalıştıklarını, bireysel ya da toplu halde ziyaretlerle engellilerimizin sorunlarını ve taleplerini dinlediklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Engellilerimizden gelen taleplere her zaman öncelik verdik. Onların karşılaştıkları engelleri kaldırmak, şehrimizi engelsiz bir kent haline getirmek için çalıştık, çalışıyoruz. Ayrıca, engellilerimizi daha fazla sosyal hayatın içerisine dahil etmek için projeler geliştiriyoruz. Çünkü hiçbir engel başarılı olmaya, hayatı daha kaliteli yaşamaya engel değil. Dünya ve ülkemiz bunun örnekleriyle dolu. Doğuştan ya da sonradan çeşitli fiziki engeller oluşabilir. Hepimiz inanan insanlarız ve bunu Allah’ın takdiri olarak görüyoruz. Önemli olan gönüllerimizde engel olmasın. Fiziki engeller her zaman aşılabilir; ama gönüllere konulan engelleri aşmak hiç de kolay olmaz” diye konuştu.

Kayseri’deki engellilerimizin eğitimi ve rehabilitasyonu için Engelsiz Yaşam Merkezi yapımını hızla sürdürdüklerini de ifade eden Başkan Büyükkılıç, Türkiye’nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi’ni şehrimize kazandıracaklarını söyledi. Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Çocuk Evi gibi projelerin devam edeceğini de dile getiren Başkan Büyükkılıç, engelsiz bir hayatın herkesin hakkı olduğunu kaydetti.

KAYSERİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.