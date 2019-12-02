Develi İlçe Emniyet Müdürü Sakif Öztürk Görevine Başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Sakif Öztürk görevine başladı.

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine iki buçuk ay önce atanan Sakif Öztürk, Develi Kaymakamı Murat Durı'yu makamında ziyaret etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru ziyaretle ilgili açıklamasında "Develi İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan ancak sağlık ve ailevi sebeplerle bugün sabah bizi ziyaretle görevine başlayan 3. sınıf Emniyet Müdürü Sakif Öztürk’e Develimizdeki görev sürecinde mevlamızdan başarı ve muvaffakıyetler diliyoruz" dedi.

KAYSERİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.