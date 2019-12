Mimarsinan OSB Su Baskınlarına Maruz Kalmayacak

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinin her yoğun yağmur yağışı sonrası su taşkınlarına maruz kaldığını, işyerlerine su bastığını, yollarında göletler oluştuğunu ancak Melikgazi Belediyesi olarak bu olumsuzları ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Başkanı Mehmet Karabulut ile yetkililerin katıldığı inceleme gezisinde Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinin yatırım ve istihdam odaklı bir üretim yaptığını bu açıdan bu alana yapılan yatırımının ekonomiye katkı sağladığını kaydetti.

Mimarsinan OSB’ye 1200 metre uzunluğunda taşkın su kanalı inşa ederek, bu alanların su taşkınlarından korunduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, yatırımının ve hizmetin kısa sürede ve seri olarak yapılmasına destek olan ve her türlü imkanı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’ya ve Devlet Su İşleri çalışanlarına emekleri için teşekkür ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Şehrin doğu bölgesinde üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği açısından Mimarsinan OSB bir merkezdir. Bu açından bu bölge de yapılacak her yatırım ekonomiye, üretimi ve istihdama katkı sağlamaktır. Belediye olarak yağışlı günlerde adeta sular altında kalan Organize Sanayi Bölgesine taşkın su kanalı ve iki menfez inşa edildi. Taşkın su kanalı ve koruma bandı ile bölge bu su baskınlarından kurtarılmıştır. Hayırlı olsun.”

