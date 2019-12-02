KTO Başkanı Gülsoy 2019 Üçüncü Çeyrek Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye’nin 2019 yılı 3. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Büyüme rakamlarının beklentileri karşıladığını belirten Gülsoy, “Türkiye istatistik kurumu (TUİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 büyüdü. Ekonomi 2018'in son çeyreğinde ve 2019 yılının ilk iki çeyreğinde daralmıştı. Ekonomiden 3 çeyrek sonra sınırlı da olsa olumlu bir haber geldi. Büyüme, beklentilere paralel gerçekleşti. Hükümetin aldığı önlem ve uyguladığı politikalar iş dünyasına olumlu yansıdı. Bu rakamlar, moralimizi yeniden yükselterek 2020 yılı için iyi bir başlangıç oldu” dedi.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 5,1 arttığını kaydeden başkan Gülsoy, GSYH’yi oluşturan faaliyetlere de değinerek 2019 yılının üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 3,8, sanayi sektörünün yüzde 1,6 artarken, inşaat sektörünün yüzde 7,8 azaldığını belirtti.

KAYSERİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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