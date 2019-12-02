Dünyanın en kaliteli dağı Erciyes

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ile dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden olan Erciyes, kalitesiyle de zirvede. TSEISO 10002 ve IQNet Belgesi uluslararası kayak merkezleri içinde ilk kez Erciyes’e verildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’in bu alanda dünyada ilk ve tek olmasını sağlayan TSEISO 10002 ve IQNET Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistem Belgesi’ni aldı ve Erciyes’in kalitesinin bu belgeyi hak ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen Erciyes’e çıkarak, uluslararası pazarlamada Erciyes Kış Turizm Merkezi’ni bir adım öne çıkaracak önemli bir belge aldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı’nın da katılımıyla TSE Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş tarafından Başkan Memduh Büyükkılıç’a TSEISO 10002 ve IQNet Müşteri Memnuniyeti Yönetim Hizmet Belgesi verildi.



“ERCİYES BU BELGELERİ HAK EDİYOR”

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Uluslararası Belgelendirme Birliği (IQNet) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen belgelerin Erciyes’in uluslararası platformda pazarlanması için önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Erciyes, kalite standartları ve müşteri memnuniyeti açısından dünyanın en önemli kayak merkezi. Erciyes bizim için gurur kaynağı. Bu belgelerle hak ettiği yere gelmiş durumda. Belgelerin alınması için gayret gösteren Erciyes A.Ş. yönetimine ve personeline teşekkür ediyorum. Erciyes dağımızdaki hizmet kalitesi bu belgeleri hak ediyor” dedi.

TSE Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş da IQ net sertifikasıyla birlikte TSE 10002 sertifikasını uluslararası kayak merkezleri içinde ilk hak eden dağın Erciyes olduğunu ifade ederek hayırlı olması temennilerinde bulundu.



DÜNYADA GEÇERLİ, TANITIMDA ÖNEMLİ

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kış Turizm Merkezi geçen yıl alınan TSE ISO 9001 ve IQ Net belgelerinin ardından dünyanın her yerinde geçerli TSEISO 10002 belgesini alan ilk dağ oldu. Ülkemizde uluslararası tanıtım ve pazarlama yapan tek kayak merkezi olan Erciyes’in aldığı belde kış tatiline gelecek yabancı turistler için güven belgesi anlamına da geliyor ve bu özelliğiyle tanıtımda önemli bir avantaj sağlıyor. Avrupa ve Amerika başta olmak üzere tüm dünyada geçerli olan ISO sertifikası ile artık hizmet üretme hususunda bir iş bölümünün sağlandığı, teleferik ve pistlerin azami derecede verimli işletildiği, gelen kayakçılar için yüksek kalitede hizmet üretildiği, işlerin tesadüflerle yürütülmediği ve normal şartlarda sürprizlerin oluşmayacağı, potansiyel risklerin kontrol altında tutulduğu ve kurumsallaşmış bir yönetim tarzının dağın bütününde var olduğu tescillenmiş hale geldi.

KAYSERİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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