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Başkan Gülsoy, TATSO Yönetim Kurulu Toplantısı’na Katıldı

İHA

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Berlin'de düzenlenen TürkAlman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 14. Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Başkan Gülsoy, TATSO Yönetim Kurulu Toplantısı’na Katıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Berlin’de düzenlenen TürkAlman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 14. Genel Kurul Toplantısına katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Oda borsa başkanlarının oluşturduğu heyet, kurul öncesi bilgilendirme ve istişare toplantılarında bir araya gelerek ülkeler arasındaki ticaret hacmini değerlendirdi. Heyet daha sonra kurul toplantısına katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin iktisadi boyutunun sağlam temele oturduğunu vurguladı. Türkiye’de 7 bin Alman firmasının faaliyet göstererek 120 bin kişiye istihdam sağladığını bildiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de Almanya'nın yatırımı 10 milyar avro civarında. Almanya'nın dış yatırımının 700 milyar avro olduğunu düşünürsek bugün bize gelen bunun sadece yüzde 1’idir. Bundan da şikayetçiyiz. Demek ki alacağımız çok mesafe var” değerlendirmesinde bulundu.
Bugün Türkiye’ye yatırım yapanların yarının kazananları olacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Buradan Volkswagen’e bir çağrıda bulunmak istiyorum; bakınız Japonlar sıfır üretim hatasıyla araba üretme noktasında dünyada marka ülke. Toyota’nın Türkiye’de fabrikası var. Toyota’nın dünyadaki bütün fabrikalarında mukayese ettiğiniz zaman tek bir ülkedeki yaptığı üretim sıfır üretim hatasıyla. Oda Sakarya'daki, Türkiye’deki yapmış olduğu yatırım. Japonya’da bile hatalı araba üretiyorlar, Türkiye’deki üretilen ürün sıfır hata ile çıkıyor. Bu Türk işçisinin, Türk teknisyeninin de becerisini göstermektedir. Aynı zamanda dünyadaki bütün Ford fabrikaları içinde en verimli fabrika Kocaeli'ndeki Ford’un yatırımıdır. Volkswagen, Türkiye’ye yatırım kararı vermişti, politik nedenlerden dolayı herhalde askıda. Eğer Volkswagen Türkiye’ye yatırım yaparsa, hem Volkswagen, hem Almanya hem de Türkiye kazanacak. Kazankazan noktasında en önemli projelerinden birisi olacak. İnşallah bizler bu yılın sonunda nihai kararın olumlu çıkmasını bekliyoruz. Bu kapsamda buradan değerli dostlarımızın desteklerinizi de bekliyoruz” dedi.
TürkAlman dostluğunun uzun bir tarihi geçmişi olduğunu vurgulayan Başkan Gülsoy ise, Almanya'nın, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı konumunda bulunduğunu ve Türkiye’deki en önemli yatırımcı ülke olduğunu ifade ederek, Türkiye’ye yatırım yapanlar, kazanacaktır diye konuştu.

KAYSERİ

02 Aralık 2019 Pazartesi

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