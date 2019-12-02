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Altın Çınar ‘Omar ve Biz’in

İHA

Talas Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 7. Kayseri Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalde 'En iyi film' kategorisinde ödülü 'Omar ve Biz' kazandı.

Altın Çınar ‘Omar ve Biz’in

Talas Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 7. Kayseri Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalde ‘En iyi film’ kategorisinde ödülü ‘Omar ve Biz’ kazandı.
Sinema ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin yanı sıra Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlen törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sinemanın yaşamdaki yerine dikkat çekerek, sinemanın duyguları ve düş dünyasını en iyi anlatan sanat dalı olduğunu belirtti. Sinemanın geçmişle gelecek arasında bağ kurduran bir sanat dalı olduğunu ifade eden Başkan Yalçın şunları söyledi: “Sinemada her yaştan insanın duygularına hitap eden bir imkan var. Bazen çocukluğumuza götürür geçmişi yaşatır, bazen de çocukken büyütür gelecekteki bizi gösterir. Benim çokça kullandığım bir ilke var oda şu, bileğiyle iş yapana amele denir, bileği ve beyni ile iş yapana usta denir, bileği, kafası ve gönlüyle iş yapana sanatçı denir. Sinema sektöründe en üst düzeyde çalışan arkadaşımızdan en mütevazi görevde bulunan kardeşime kadar hepsi sanatçıdır. Hepsi gönlünü koymuştur çünkü. Ondan dolayı böyle güzel eserler çıkar. Bir sinema adamı ‘ben isterim ki siz sinema salonundan çıktıktan sonra da devam etsin’ diyor. Evet devam ediyor sadece film bittikten sonra değil başlamadan önce de hayatımızda sinema devam ediyor. Hepimiz bir filmin oyuncularıyız ve hepimizin hayatı film gibidir.
‘Talas bir kültür adası’
Talas’ın tarihi mirasını anlatan Başkan Yalçın, festivalin Talas gibi kültürel ve tarihi alanda köklü bir geçmişe sahip olan yerde filizlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Binlerce yıllık tarihi ve bu tarihten miras kalan geleneksel dokusu, doğal güzellikleri, yetiştirdiği değerli insanları ve köklü geçmişiyle adeta kültür adası olan şehrimizin böyle önemli bir işe öncülük etmesiyle bizde gurur duymuş oluyoruz. Bu çerçevede başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü olmak üzere festivalin düzenlenmesine katkı sağlayan Anadolu Sinemacılar Derneği ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesine, uzaktan yakından buraya gelen misafirlerimize ve Talas Belediye’mizin personeline teşekkür ediyorum.” dedi.
‘Kul sıkışmayınca hızır yetişmezmiş’
Festival direktörü Kadir Turna da yaptığı konuşmada Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın, festival başkanlığını üstlenerek çok büyük bir hamiyetperverlik gösterdiğini ifade ederek, “Festival gerçekleşmemek üzereyken imdadımıza Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın yetişti. Hani derler ya ‘kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş’ diye. Bize zor anımızda destek olup festivali gerçekleştirmemizi sağlayan Yalçın Başkan’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Daha sonra konuşan Festival Danışmanı Burçak Evren, sinemanın ve sanatın evrenselliğinin altını çizdi. Altın Çınar Kayseri Film Festivali’nin ilkelerle yönetilen bir festival olduğunu vurgulayan Evren, “Bu festival hiç kimsenin ya da grubun değildir. İlkelerle yönetilir. Bu festivali eleştirenler, övenler, katılanlar ve ya katılmayanlar hepsi kabulümüzdür. Çünkü bu festival bizim değil herkesin festivalidir. Türkiye’de ilk ve tek ilçe belediyesi tarafından gerçekleştirilen uzun metrajlı filmlerin de yarıştığı bir festival olması nedeniyle Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı ayrıca tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.
7. Kayseri Film Festivali Altın Çınar ödüllerinin sahibi olan filmler şu şekilde: “En İyi Yönetmen Omar ve Biz Maryna Er Gorbach Mehmet Bahadır Er, Elia Kazan Ödülü ‘Kapan’, En İyi Kadın Oyuncu ‘Saf Saadet Işıl Aksoy’, En İyi Erkek Oyuncu ‘Küçük Şeyler Alican Yücesoy’, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ‘Peri Özay Fecht’, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ‘Dilsiz Emin Gürsoy’, En İyi Senaryo ‘Küçük Şeyler Kıvanç Sezer’, En İyi Görüntü Yönetmeni ‘Dilsiz Andreas Sinanos’, En İyi Görüntü Yönetmeni, ‘Kovan Serdar Ünlütürk’, En İyi Kurgu, ‘Saf Evren Luş’, Jüri Özel Ödülü, ‘Peri Denizhan Akbaba’, Jüri Özel Ödülü, ‘Peri Elif Sevinç’, Jüri Özel Ödülü, ‘Peri Özgür Civelek’, Jüri Özel Ödülü, ‘Peri Kaan Alp Dayı’, En İyi Belgesel ‘Bir Rüya Gördüm’, Belgesel Jüri Özel Ödülü ‘Olmaz Dediler Oldu’, En İyi Kısa Film “Taş’

KAYSERİ

02 Aralık 2019 Pazartesi

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