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Avlağa Mahalle Konağı Törenle Açıldı

İHA

Yahyalı Belediyesi tarafından yeni bağlanan mahallelerde yaptırılan mahalle konaklarının sonuncusu ilçeye 32 km mesafede bulunan Avlağa Mahallesi'nde hizmete açıldı.

Avlağa Mahalle Konağı Törenle Açıldı

Yahyalı Belediyesi tarafından yeni bağlanan mahallelerde yaptırılan mahalle konaklarının sonuncusu ilçeye 32 km mesafede bulunan Avlağa Mahallesi’nde hizmete açıldı.
İçinde Muhtar Evi ve toplantı salonunun yer aldığı mahalle konağının açılış törenine, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Murat Yazıcı, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Açılış töreninde konuşan Yahyalı Belediye Başkan Esat Öztürk, mahalle konağının Avlağa Mahallesi’ne hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, yapımda emeği geçen herkese teşekkür etti. İlçedeki kurumlarla uyum içinde çalıştıklarını belirten Başkan Esat Öztürk; “ İlçemizde kurumlarla uyum içerisinde çalışarak mahallelerimize hizmet götürmenin gayreti içindeyiz. Bu uyum ilçemize hem bereket hem de hizmet getiriyor. Mahalle konağımız mahallemize hayırlı olsun. Belediyemiz, kaymakamlığımız, jandarmamız ve diğer kurumlarımızın kullanacağı güzel toplantı salonumuz oldu. Avlağa Mahallemizde birkaç dokunuş yaptık. En büyük sıkıntımız olan foseptik çukuru sorunu büyük ölçüde giderildi. Bununla ilgili mahallemizde çalışma yapan KASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Belediye olarak mahallemize Selektör Binası ve camimizde çevre düzenleme çalışması yaptık. Önümüzde yılda çok virajlı olan şelale yolunun 2 km’lik kısmını elden geçirip, düzenleyeceğiz. 20202021 gibi yavrularımıza futbol sahası yapacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda sizleri mutlu edecek çalışmalara imza atacağız.” diye konuştu.
Avlağa Mahallesi Muhtarı Pazar Çelikkanat’ta açılışı yapılan mahalle konağından dolayı Yahyalı Belediyesi’ne ve Başkan Esat Öztürk’e teşekkür etti.

KAYSERİ

02 Aralık 2019 Pazartesi

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