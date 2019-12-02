Hak -İş Genel Başkanı'ndan Başkan Palancıoğlu'na hayırlı olsun ziyareti

HAKİŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Melikgazi işçilerinin özverili çalışmaları sayesinde nitelikli hizmet verildiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Belediyemizde işçi arkadaşlarımız özveriyle çalışıyorlar. Belediyelerimiz hemen her sektörü kapsayan hizmet ağında koşturan kurumlar. Vatandaşı memnun etmemizde ve hizmeti üretmemizde bize en büyük desteği olan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Nerdeyse 724 saat mesai gözetmeksizin emek veriyorlar. Bende sendikanız bünyesinde faaliyet gösteren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yine bundan sonra Melikgazimiz en güzel hizmeti veren referans belediye olarak çalışmalarına devam edecek. Bu başarımızda işçilerimizin alın terinin hakkı çok fazla. Nazik ziyaretleriniz ve hayırlı olsun temennileriniz için teşekkür ederim.” dedi.

HAK İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, “Palancıoğlu Başkanımız, bizleri tanıyan takip eden genç başarılı arkadaşlarımızdan biri. Kendisiyle Talas’ta son derece uyumlu ve güzel bir çalışma tamamlamıştık. Melikgazi Belediyesinde de aynı anlayışın devam edeceğinden hiç kuşkum yok. Kendisine başarılar diliyorum. Kayseri misyonu, ekonomisi ve tarihsel duruşu açısından son derece önemli bir şehir. Bu şehre hizmet etmek insana onur verir. Kendisi de eminim, inşallah bu bayrağı daha ileriye taşıyacak. HAKİŞ olarak her konuda sizin ortağınızız. İşçi işveren ilişkilerinizi birlikte yürütmeye katkı sunmaya ve almaya inanmış ekibiz. İşçilerimizin de belediyemizin de uyum içinde çalışması belediyeye de yansıyacaktır. Melikgazi’de bunun devamını isteriz.” diye konuştu.

KAYSERİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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