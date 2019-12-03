Başkan Büyükkılıç: “Pastırma Kayseri’de yenir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Büyükkılıç: “Pastırma Kayseri’de yenir”

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, zaman zaman pastırma, sucuk ya da mantıyla ilgili farklı illerin isminin telaffuz edilmesi üzerine yaptığı açıklamada bu üç lezzetin anavatanının Kayseri olduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, "Pastırma denince akla Kayseri, Kayseri denince de pastırma gelir" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç: “Pastırma Kayseri’de yenir”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, zaman zaman pastırma, sucuk ya da mantıyla ilgili farklı illerin isminin telaffuz edilmesi üzerine yaptığı açıklamada bu üç lezzetin anavatanının Kayseri olduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Pastırma denince akla Kayseri, Kayseri denince de pastırma gelir” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, pastırma denince Kayseri’den başka bir ilin akla gelemeyeceğini ifade etti. “Pastırma Kayseri’de yenir” ifadelerini kullanan Başkan Büyükkılıç, “Pastırma Selçuklulardan bu yana Kayseri’de üretilir. Pastırma denilince başka il telaffuz edilmez. Kayseri, yüzyıllardır pastırma, sucuk ve mantıyla anılmıştır. Pastırma denince Kayseri, Kayseri denince pastırma akla gelir” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, pastırma, sucuk ve mantının önemli değerlerimiz olduğunu; ancak Kayseri mutfağının bu üç değerden ibaret olmadığını da dile getirerek, “Artık biz bu değerlerimizin dışındaki lezzetleri de ön plana çıkarmaya başladık” diye konuştu.

KAYSERİ

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talas, muhtarları tarım teknolojileriyle buluşturdu
YEREL HABERLER Talas, muhtarları tarım teknolojileriyle buluşturdu
Kardeşi ve amcasını yaralayan şahsı av tüfeğiyle öldürdü Cinayet şüphelileri saklandıkları yerde yakalandı
YEREL HABERLER Kardeşi ve amcasını yaralayan şahsı av tüfeğiyle ...
Kayserili pastırmacılar: "Pastırmanın anavatanı Kayseri" Esnaf Yasin Güzel: "Afyon’un sucuğuyla da Kayseri’nin sucuğu kıyaslanır. Ama arada çok büyük fark var"
YEREL HABERLER Kayserili pastırmacılar: "Pastırmanın anavatanı ...
Kayserispor Adebayor ile yolları ayırdı
YEREL HABERLER Kayserispor Adebayor ile yolları ayırdı
“Türkiye Yeniden Büyüme Dönemine Girdi”
YEREL HABERLER “Türkiye Yeniden Büyüme Dönemine Girdi”
Hak -İş Genel Başkanı'ndan Başkan Palancıoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Hak -İş Genel Başkanı'ndan Başkan Palancıoğlu'na ...
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan: “Engellilik tüm toplumu ilgilendiren bir konudur”
YEREL HABERLER Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan: ...
15 yaşındaki Emre ilk 11'de
YEREL HABERLER 15 yaşındaki Emre ilk 11'de
ERÜ’de “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” Etkinliği Düzenlendi
YEREL HABERLER ERÜ’de “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” Etkinliği ...
Avlağa Mahalle Konağı Törenle Açıldı
YEREL HABERLER Avlağa Mahalle Konağı Törenle Açıldı
Engelliler şehirdeki engelli lavabolarının sayısının artırılmasını istiyor
YEREL HABERLER Engelliler şehirdeki engelli lavabolarının sayısının ...
Altın Çınar ‘Omar ve Biz’in
YEREL HABERLER Altın Çınar ‘Omar ve Biz’in
Emekli öğretmen trafik kazası kurbanı oldu
YEREL HABERLER Emekli öğretmen trafik kazası kurbanı oldu
Başkan Gülsoy, TATSO Yönetim Kurulu Toplantısı’na Katıldı
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy, TATSO Yönetim Kurulu Toplantısı’na ...
Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan İşçi Dostu Belediyedir”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan İşçi Dostu ...
KESOB’un 2. Etap Toplu Konut Projesi tamamlanmak üzere
YEREL HABERLER KESOB’un 2. Etap Toplu Konut Projesi tamamlanmak ...
Spor Toto Gelişim Elit U15 Ligi 3.Grup 11.Hafta İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-3 Eskişehirspor
YEREL HABERLER Spor Toto Gelişim Elit U15 Ligi 3.Grup ...
Dünyanın en kaliteli dağı Erciyes
YEREL HABERLER Dünyanın en kaliteli dağı Erciyes
Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi 3.Grup 11.Hafta İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-1 Eskişehirspor
YEREL HABERLER Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi 3.Grup ...
KTO Başkanı Gülsoy 2019 Üçüncü Çeyrek Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy 2019 Üçüncü Çeyrek Büyüme ...
Mimarsinan OSB Su Baskınlarına Maruz Kalmayacak
YEREL HABERLER Mimarsinan OSB Su Baskınlarına Maruz Kalmayacak
Evinde vurularak öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Evinde vurularak öldürülen adam son yolculuğuna ...
Başkan Yalçın'dan Engelliler Günü Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan Engelliler Günü Mesajı
Başkandan ilgi, öğrencilerden sevgi
YEREL HABERLER Başkandan ilgi, öğrencilerden sevgi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X