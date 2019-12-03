Başkan Büyükkılıç: “Pastırma Kayseri’de yenir”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, zaman zaman pastırma, sucuk ya da mantıyla ilgili farklı illerin isminin telaffuz edilmesi üzerine yaptığı açıklamada bu üç lezzetin anavatanının Kayseri olduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Pastırma denince akla Kayseri, Kayseri denince de pastırma gelir” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, pastırma denince Kayseri’den başka bir ilin akla gelemeyeceğini ifade etti. “Pastırma Kayseri’de yenir” ifadelerini kullanan Başkan Büyükkılıç, “Pastırma Selçuklulardan bu yana Kayseri’de üretilir. Pastırma denilince başka il telaffuz edilmez. Kayseri, yüzyıllardır pastırma, sucuk ve mantıyla anılmıştır. Pastırma denince Kayseri, Kayseri denince pastırma akla gelir” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, pastırma, sucuk ve mantının önemli değerlerimiz olduğunu; ancak Kayseri mutfağının bu üç değerden ibaret olmadığını da dile getirerek, “Artık biz bu değerlerimizin dışındaki lezzetleri de ön plana çıkarmaya başladık” diye konuştu.

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