Kayserispor Başkanına Beşiktaş forması

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İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na Beşiktaş forması hediye edildi.

Süper Lig'in 13.haftasında İstanbul'da oynanan Beşiktaşİstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesinde Türkiye'nin ilk bayan başkanı Berna Gözbaşı'na Beşiktaş forması hediye edildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, misafir ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na 38 sırt numaralı Beşiktaş forması hediye etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Beşiktaş maçı öncesi yöneticilerimiz, sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye başkanımızı konuk eden Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür ederiz" cümleleri ile paylaştı.

KAYSERİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

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