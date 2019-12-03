Develi’de Kırsal Mahallelerde Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Hem sağanak hem kar!

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Develi Belediyesi ekipleri kış şartlarına rağmen kırsal mahallelerdeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Gümüşören Mahallesindeki hayvan sulama göleti yapım çalışmaları devam ederken, Çomaklı mahallesinde deforme olmuş parkelerin tamiri ve Kale Mahallesindeki 3 bin m2’lik parke yapım çalışmaları da devam ediyor.

KAYSERİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

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