Sedat Kılınç: “Şuan konuta yatırım yapanlar, sonraki dönemde yüzde 35-40 oranında kara geçecek” “Şuan kredi çekenler, faizler düştüğü zaman düşük faizle borçlarını yapılandıracak”

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, enflasyon oranları ve konut alımları ile ilgili bilgilerde, “Şuan konuta yatırım yapanlar, sonraki dönemde yüzde 3540 oranında kara geçecek” dedi.



İnşaat sektörünün son yıllarda gündeminde çift haneli enflasyon rakamlarının olduğunu söyleyen Kılınç, bununla beraber maliyetlerde bir artış olduğunu ve şu an mevcutta bulunan stoklar eridiği zaman bu artışların yeni yapılan imalatlara yansıyacağı için, şimdi konut alacakların ilerleyen dönemde bu artıştan etkilenmeyerek kara geçeceğini belirtti.

Konut kredisini şimdi alan vatandaşların ilerleyen dönemde faizlerin düşüşüyle birlikte daha düşük faiz oranları ile borcunu yapılandıracağını söyleyen Sedat Kılınç, “Şöyle bir baktığımızda son 1 1 buçuk yılda çift haneli enflasyon gündemimize girdi ve bununla birlikte de tabi inşaat sektöründe maliyet artışları meydana gerçekleşti. Bu maliyet artışları yüzde 3540 bandında. Yani bir konutun kredisi yüzde 3540 bandında arttı ve doğal olarak fiyat da arttı ama henüz mevcut piyasada bulunan stoklara bu maliyet artışları yansımadı. Stoklar tükendiği zaman doğal olarak her yeni projede bu maliyet artışları yansıyacak. Yani şu anda konut satın alan tüketici yüzde 3540 oranında karlı hale gelecek. Bunu sadece enflasyon tetiklemiyor şöyle bir olay var son günlerde gündemimize giren, otopark yönetmeliğiyle ilgili 2020 başında yürürlüğe girecek. Yeni yönetmelikte artı maliyetler de oluşacak konut maliyetleri üzerinde ve faizlerin de şu anda 0,99 seviyelerinde olması, devlet bankasının bunu finanse ediyor olması aslında reel faizin altında bir devlet bankaları katkılarıyla bir finans sağlanıyor bu konuda” dedi.

Kılınç, faizlerin düşmesi halinde yapılandırılacak borçlarında düşük faizden hesaplanacağını söyleyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Konut kredisinin de şöyle bir özelliği var, diyelim ki önümüzdeki dönemde faizler düştü, gidip yapılandırma yapabiliyoruz. Daha uygun faiz ile kredimizi yapılandırabiliyoruz. O yüzden maliyet artışından etkilenmemek için, konut, gayrimenkul yatırımı ve ya ihtiyaca yönelik konut satın alımını düşünen tüketicinin şu anda harekete geçmesi ciddi anlamda menfaatine olur. Çünkü yüzde 3540’lık maliyet artışından etkilenmez ve doğal olarak bu oranda karı olmuş olur. Bu da büyük bir getiri ve kazanç kısa zamanda. 67 ay içerisinde bu oran yeni imalatlara yansıyacak bu yüzden şu an da konut almanın tam zamanı.”

