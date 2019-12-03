İş makinesi çalan şahıs yakalandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş makinesini çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Eski sanayide meydana gelen olayda M.Y.'ye ait iş yerinin önündeki park halinde bulunan iş makinesi çalındı. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin A.G. olduğunu belirledi. Polis, yaptıkları operasyonla A.G.'yi ve iş makinesini sattığı hurdacı Y.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıslar, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

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