Melikgazi'den hazır bitmiş satılık lüks daireler

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan 84 daire ile 2 işyerinin açık artırma ile satışının yapılacağını söyledi.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun hükümlerine göre satışa sunulacak dairelerin oturmaya hazır olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Küçükali ve Anbar Mahallelerinde inşa edilen çok katlı binalardaki lüks daireler birinci sınıf malzeme ile inşa edildi. Daireler 115, 130, 135 ve 175 metrekare arasında olup 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. Dükkânların genişliği 115 ve 152 metrekare. Belediye ihalesinden alabileceksiniz. Üstelik ödemeler de 120 aya kadar taksit imkânı var. Daireler oturmaya hazır vaziyette. İhale günü al, ertesi gün taşın” dedi.

İhalenin 18 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 13.30´da Belediye Meclis Salonunda yapılacağını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, ihale ile ilgili detaylı bilgilerin www.melikgazi.bel.tr adresinden öğrenilebileceğini söyledi.

KAYSERİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.