Yerköyspor'dan örnek akademi

Yahyalı Belediye Başkanlığı ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yaz spor okullarında tespit edilen üstün yetenekli çocukların kaybolmamaları için oluşturulan Yerköyspor Futbol Akademisi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde sosyal sorumluluk projesi olarak ücretsiz düzenlenen futbol akademisi faaliyetleri 2015 yılında 10 öğrenci ile başladı. Şu anda futbol akademisi 45 üstün yetenekli sporcu ile çalışmalarına devam ediyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan da uzak tutma amacı olan akademideki öğrencilerden 8’i Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un altyapısına davet edildi. Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun'da akademiyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akademi öğrencilerinin yaptığı futbol karşılaşmasını izleyen Bülent Uygun çocukların başarısı karşısında şaşkınlığını gizleyememişti. Gelişim liglerinde mücadele etmek için İlhan Parlak'ın futbola adım attığı kulüp olan Yerköy Spor altyapısında faaliyetlerine devam eden akademi Türk Futboluna yeni İlhan Parlak'lar kazandırma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. İlçe Spor Müdürlüğünde görevli sportif eğitim uzmanı Muammer Benli'nin mesai saati sonrası yaptığı bu çalışma Türk Futbolundaki kronik altyapı sorunlarının çözümü için örnek olabilecek tarzda belediye kamu spor kulübü ortak çalışması olarak tüm Türkiye’ye rol model olmaya devam ediyor. Ayrıca, spora destek veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Yerköy Spor Kulübü’nün onursal başkanlığına getirildi.

KAYSERİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

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