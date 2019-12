Başkan Çolakbayrakdar, engellilerin yüreğine dokundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gevher Nesibe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu’nun 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla düzenlediği programa katıldı. Engelli çocukların gösterilerine eşlik edip, onlarla gönül köprüsü kuran Başkan Çolakbayrakdar, gösterilerinden dolayı çocukları tebrik ederek, her zaman onlara destek olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Okul bahçesinde çocukların yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilenip, keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Programda, birbirinden renkli gösteriler sergileyen çocukların performansları göz doldururken, çocukların gösterilerine eşlik edip, gönül köprüsü kuran Başkan Çolakbayrakdar ise öğrencilerle birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi.

Onlarla birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, çocukların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel düzenlenen programda çocukların mutluluklarına ortak olduklarını ifade ederek, “Herkese sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu bir hayat diliyorum. Engellilerimizi sosyal hayatın içine daha fazla kattığımız zaman hem onlar, hem de aileleri mutlu oluyor.” diye konuştu.

Gevher Nesibe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Bozyer ise Kocasinan Belediyesi’nin engelliler için yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Ardından okulda görevli öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onları gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, “Öğretmenlerimizin her yaptığı iş kutsal ve önemlidir ama engellilere yapılan katkı daha farklı ve önemlidir. Bu noktada hepinize teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi olarak her hayata dokunmaya çalışıyoruz. Özellikle yol, kaldırım, park, bahçe çalışmaları ve belediye hizmet binasındaki işlerin yanı sıra sosyal desteklerle de engellilerin yaşam standardını yükseltmek için çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerle engelli vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Buradaki okulda da çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında her zaman destek oluyoruz. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve hemşehrilerimin hayatlarını kolaylaştırmak içindir.” ifadelerini kullandı.

Okul ziyaretinde Başkan Çolakbayrakdar’a, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Lütfi Fındıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Yıldırım ve birim müdürleri eşlik etti.

