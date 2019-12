Bellona Kayseri, son maçına çıkacak

Bellona Kayseri Basketbol, Euro Cup Women C Grubunda son maçını deplasmanda OGM Ormanspor’a konuk olacak.

FIBA Euro Cup Women C Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, 6.hafta karşılaşmasında deplasmanda OGM Ormanspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar OGM Ormanspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve bugün karayolu ile Ankara’ya gidecek.

C Grubuna geride kalan 5 hafta sonunda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Sarı Kırmızılılar topladığı 8 puanla 3.sırada yer alıyor. Gruptan çıkmak isteyen Sarı Kırmızılılar yarın OGM Ormanspor maçını kazanıp, rakibi olan CCC Polkowice’nin A3 Umea Basket karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Yarın Ankara, Sait Zarifoğlu Spor Salonunda oynanacak olan OGM Ormanspor ile Bellona Kayseri Basketbol müsabakası saat 19.30’da başlayacak.

KAYSERİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.